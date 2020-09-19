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Türkiye

Çelik'ten Erdoğan'ı hedef alan Yunan gazetesine tepki: Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır

AK Parti Sözcüsü Çelik Yunanistan'da bir gazetenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine ilişkin "Bu yayınların arkasında bazı Yunanlı politikacıların Türkiye hakkındaki zehirli dili var. Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır" dedi

Aybüke İnal   | 19.09.2020
Çelik'ten Erdoğan'ı hedef alan Yunan gazetesine tepki: Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'da bir gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak kullandığı ifadeleri şiddetle kınadıklarını belirterek, "Bu alçakça yayınların arkasında bazı Yunanlı politikacıların Türkiye hakkındaki zehirli dili var. Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yunanistan'da bir gazetenin Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve alçakça ifadelerini şiddetle kınıyoruz. Bu alçakça yayınların arkasında bazı Yunanlı politikacıların Türkiye hakkındaki zehirli dili var. Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır. Türkiye hakkında alçakça ifadeler kullananlar, Yunanistan'ı sadece silah satılacak bir sömürge pazarı gibi görenleri saygıyla karşılıyorlar. Türkiye'nin iyi komşuluk yaklaşımına düşmanlık ediyorlar. Yunanistan'a Afrika'daki eski sömürgeleri gibi davrananları dost zannediyorlar."

Bazı Yunan politikacılar ve bu ifadeleri kullanan basın organlarının kendi ülkelerini zavallı duruma düşürdüğünü belirten Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kullanılan ifadeleri, Türkiye düşmanı Yunan politikacılara iade ettiklerini bildirdi.

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