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Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 101 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 101 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

Mehmet Yavaş   | 21.04.2021
Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 101 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında iki grubun lastik botlarla seyrettiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 2 lastik bottaki 101 kişi kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


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