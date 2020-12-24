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Büyükşehir ve ilçe belediyelerde yürütülen alt yapı çalışmalarına yeni düzenleme

Büyükşehir belediyeleri il ve ilçe belediyelerde yürütülen alt yapı çalışmalarına ilişkin düzenlemeleri içeren, "Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 24.12.2020
Büyükşehir ve ilçe belediyelerde yürütülen alt yapı çalışmalarına yeni düzenleme

Ankara

İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik ile yönetmeliğin 8'inci maddesinin birinci fıkrasının f bendi, "Büyükşehir belediyesi sorumluluğuna bırakılan yerlerde alt yapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ve tüzel kişilere izin ve kazı ruhsatı verir ve buna ilişkin bedeli belirler, ilçe belediyelerince verilen izin ve ruhsatlara ilişkin koordinasyonu sağlar." şeklinde düzenlendi.

Yönetmeliğin 14'üncü maddesinin üçüncü fıkrası ise "Büyükşehir belediyelerinin sorumluluğuna bırakılan cadde, bulvar, meydan ve sokaklarda yapılacak tüm kazılardan elde edilecek gelirler büyükşehir belediyesi bünyesinde açılacak alt yapı yatırım hesabında toplanır. Bu gelirler amacı dışında kullanılamaz." olarak değiştirildi.

Ayrıca 14'üncü maddeden sonra gelmek üzere, ilçelerde tahsil edilen kazı gelirlerinin kullanımı konusunda, "İlçe belediyelerinin sorumluluğuna bırakılan cadde, bulvar, meydan ve sokaklarda yapılacak tüm kazılardan elde edilecek gelirler bu yerlere izin veya ruhsat veren ilçe belediyesince gelir olarak kaydedilir. Bu gelirler sadece cadde, bulvar, meydan ve sokaklardaki asfalt ve kaldırımların yapım, onarım ve bakımında kullanılır." ifadeleri eklendi.

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