Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Şili'nin Ankara Büyükelçisi Castro, Gine Bissau Büyükelçisi Mane, Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Salas ve Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Mahmud Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şili'nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo E. Arcos Castro'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Castro, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Castro'nun, beraberindeki eşi, çocuğu ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
Gine Bissau
Gine Bissau'nun Ankara Büyükelçisi Malam Mane, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Mane, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Mane'nin bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Arjantin
Erdoğan, daha sonra Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Patricia Beatriz Salas'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Salas, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Salas'ın eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Etiyopya
Erdoğan ardından Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Adem Mohammed Mahmud'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Mahmud, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Mahmud'un, bazı büyükelçilik mensuplarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.