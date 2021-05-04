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Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Şili'nin Ankara Büyükelçisi Castro, Gine Bissau Büyükelçisi Mane, Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Salas ve Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Mahmud Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Ferdi Türkten   | 04.05.2021
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şili'nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo E. Arcos Castro'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Castro, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Castro'nun, beraberindeki eşi, çocuğu ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Gine Bissau

Gine Bissau'nun Ankara Büyükelçisi Malam Mane, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Mane, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Mane'nin bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Arjantin

Erdoğan, daha sonra Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Patricia Beatriz Salas'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Salas, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Salas'ın eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. 

Etiyopya 

Erdoğan ardından Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Adem Mohammed Mahmud'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Mahmud, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Mahmud'un, bazı büyükelçilik mensuplarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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