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Büyükçekmece’de boş araziye düşen eğitim uçağının pilotu hayatını kaybetti

Ağır yaralı olarak ambulans helikopterle hastaneye kaldırılan pilotaj lisans öğrencisi Beytullah Nart, yapılan tüm müdahalelere kurtarılamadı.

İzzet Taşkıran   | 23.10.2020
Büyükçekmece’de boş araziye düşen eğitim uçağının pilotu hayatını kaybetti

İstanbul

Büyükçekmece'de boş araziye düşen eğitim uçağı kazasında ağır yaralı kurtulan pilotaj lisans öğrencisi Beytullah Nart, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı'ndan dün havalandıktan kısa süre sonra motor arızası nedeniyle Beylikçayırı mevkisinde boş araziye düşen eğitim uçağından çıkartılan Nart'a sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Ağır yaralı olarak ambulans helikopterle hastaneye gönderilerek, tedavi altına alınan Nart'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.


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