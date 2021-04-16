Euro
9.67
Dolar
8.07
BIST 100
1,408.14
Altın
1,777.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Çengelköy Polis Merkezi’nde iftara katılacak
logo
Türkiye

Bursa'da, plankton çoğalması deniz suyu kahverengiye dönüştürdü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, planktonların çoğalmasıyla denizin rengi bazı noktalarda kahverengiye büründü.

Kazım Bulut   | 16.04.2021
Bursa'da, plankton çoğalması deniz suyu kahverengiye dönüştürdü Fotoğraf: Musa Öztürk/AA

Bursa

Sahilin bazı bölümlerinde denizin renginin kahverengiye dönüşmesi, vatandaşları şaşkınlığa uğrattı.

Renk değişikliğinin deniz suyu sıcaklığının artmasıyla planktonların çoğalmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Genellikle mart ve nisan aylarında yaşanan plankton çoğalmasının ve renk değişiminin, mevsimsel etkenlerle gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı belirtiliyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19'dan iyileşen sayısı 3 milyon 591 bin 550'ye yükseldi
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 140 milyonu geçti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 565 bin 299'a yükseldi
Fenerbahçe Beko'da Kovid-19 vaka sayısı 7'ye yükseldi
Almanya Başbakanı Merkel, AstraZeneca aşısı oldu

Benzer haberler

Bursa'da, plankton çoğalması deniz suyu kahverengiye dönüştürdü

Bursa'da, plankton çoğalması deniz suyu kahverengiye dönüştürdü

Karavanın yıldızı bu sezon da parlayacak

Su altı işçilerinin Uzak Doğu sofraları için deniz patlıcanı mesaisi devam ediyor

Sezonu bereketli geçiren Egeli balıkçılar koronavirüs döneminde cirolarını katladı

Sezonu bereketli geçiren Egeli balıkçılar koronavirüs döneminde cirolarını katladı