Dolar
40.39
Euro
46.93
Altın
3,350.07
ETH/USDT
3,616.70
BTC/USDT
118,860.00
BIST 100
10,366.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde inşaat malzemesi satan bir iş yerinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun Yıl Dönümünde Gençlerle Buluşma" programında gençlerle bir araya geldi. 
logo
Yaşam

Antalya'da insansız cankurtaran robotu plajlarda hizmet veriyor

Antalya'da insansız cankurtaran robotu, yaz sezonunda plajlarda yerli ve yabancı turistlere hizmet veriyor.

Fatih Hepokur  | 19.07.2025 - Güncelleme : 19.07.2025
Antalya'da insansız cankurtaran robotu plajlarda hizmet veriyor

Antalya

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, geçen yıllarda hizmete sunulan insansız cankurtaran robotu, Konyaaltı Sahili'ndeki EKDAĞ Plajı'nda görev yapıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Cankurtaran personeli tarafından uzaktan kumanda edilen robot, 800 metre menzil ile 45 dakika su yüzeyinde kalabiliyor ve boğulma tehlikesi yaşayan tatilcilere anında müdahale ediyor. Kamera ve aydınlatma vasıtasıyla kişi ile iletişim sağlayan ses sistemine sahip robot, 200 kilogram yükü taşıyabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konyaaltı Sahili'nde sık sık denize giren Ahmet Kalkavan, cankurtaran robot sayesinde güvenli bir şekilde denize girdiklerini söyledi.

Zaman zaman insanların denizde hayati tehlike yaşadığını dile getiren Kalkavan, "Geçtiğimiz günlerde bir genç boğulma tehlikesi yaşadı. Buradaki görevli cankurtaran, hemen robot cankurtaranı harekete geçirdi. Bu sayede o genç, bu tehlikeden kurtuldu." ifadesini kullandı.

Konyaaltı Sahili ziyaretçilerinden Betül Rashad da acil durumlarda saniyeler içerisinde yapılan müdahalelerin hayati önem taşıdığını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM, Türkiye'nin Suriye'deki Dürzi topluluğu hedef aldığı yönündeki iddiaları yalanladı:
İzmir'de doğal gaz borusunda meydana gelen patlama trafiği aksatıyor
Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin anavatanlarına gelişleri devam ediyor
MSB, Mukabil Hava Harekatı'na 3 uçakla katıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan YKS sonuçlarına ilişkin paylaşım

Benzer haberler

Aydın'da sıcak hava bunaltıyor

Aydın'da sıcak hava bunaltıyor

Antalya'da insansız cankurtaran robotu plajlarda hizmet veriyor

Türkiye "canlı vericili nakiller"de dünyada böbrekte ilk, karaciğerde ikinci sırada

Sosyal medyada itibar yönetimi tatilcinin memnuniyetini de artırıyor

Sosyal medyada itibar yönetimi tatilcinin memnuniyetini de artırıyor
Antalya'da 15 Temmuz dolayısıyla denizde Türk bayrağı açıldı

Antalya'da 15 Temmuz dolayısıyla denizde Türk bayrağı açıldı
Borsada küçük yatırımcıyı zarara uğrattıkları iddiasıyla 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Borsada küçük yatırımcıyı zarara uğrattıkları iddiasıyla 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet