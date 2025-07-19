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Yaşam

Aydın'da sıcak hava bunaltıyor

Aydın'da sıcak hava dolayısıyla kent merkezinde sakinlik gözlenirken Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk oluştu.

İbrahim Uzun, Enes Uzun  | 19.07.2025 - Güncelleme : 19.07.2025
Aydın'da sıcak hava bunaltıyor Fotoğraf: Enes Uzun/AA

Aydın

Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı kentte normal zamanda yoğun olan cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

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Dışarı çıkanlar, bunaltıcı sıcaktan dolayı parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Kentin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerindeki sahillerde ise yoğunluk gözlendi.

Kuşadası'nda sıcaktan bunalanlar Kadınlar Denizi ve Kuştur plajları başta olmak üzere ilçedeki sahillere akın etti.

Didim'deki dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda da yoğunluk oluştu.



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