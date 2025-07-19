Kırşehir'de tedavi edilen 25 kuş, Bozkır Dağları'na yeniden kanat çırptı
Kırşehir'de son 6 ayda yaralı halde bulunan, aralarında 15 kızıl şahinin de yer aldığı 25 kuş, tedavilerinin ardından doğaya salındı.
Kırşehir
Farklı tarihlerde il merkezi, ilçeler ve köylerde jandarma ve polis ekipleri ile vatandaşlar tarafından yaralı veya bitkin halde bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırşehir Şube Müdürlüğüne çeşitli kuş türleri getirildi.
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Tedavi ve bakımlarının ardından, aralarında 15 kızıl şahinin bulunduğu 25 kuş, DKMP Şube Müdürlüğü ekiplerince Kervansaray Ormanları'na getirildi.
Kafesleri açılan kuşlar, Vali Murat Sefa Demiryürek, Vali Yardımcısı Yasin Özcan, DKMP Kırşehir Şube Müdürü Hasan Tezel, kurum amirleri ile personel tarafından doğaya salındı.
Vali Demiryürek, buradaki açıklamasında, kuşları doğaya salarak özgürlüklerine kavuşturduklarını söyledi.
Yaralı halde bulunarak tedavi altına alınan kuşların, DKMP ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde Bozkır semalarına yeniden kanat çırptığını vurgulayan Demiryürek, sürecin her aşamasında emek veren personele teşekkür etti ve doğaya ve tüm canlılara gösterilen hassasiyetin örnek olmasını temenni etti.
Tezel ise kuşların tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğal ortamlarıyla buluştuğunu kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.