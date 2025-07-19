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Yaşam

Kırşehir'de tedavi edilen 25 kuş, Bozkır Dağları'na yeniden kanat çırptı

Kırşehir'de son 6 ayda yaralı halde bulunan, aralarında 15 kızıl şahinin de yer aldığı 25 kuş, tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Serkan Güner  | 19.07.2025 - Güncelleme : 19.07.2025
Kırşehir'de tedavi edilen 25 kuş, Bozkır Dağları'na yeniden kanat çırptı

Kırşehir

Farklı tarihlerde il merkezi, ilçeler ve köylerde jandarma ve polis ekipleri ile vatandaşlar tarafından yaralı veya bitkin halde bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırşehir Şube Müdürlüğüne çeşitli kuş türleri getirildi.

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Tedavi ve bakımlarının ardından, aralarında 15 kızıl şahinin bulunduğu 25 kuş, DKMP Şube Müdürlüğü ekiplerince Kervansaray Ormanları'na getirildi.

Kafesleri açılan kuşlar, Vali Murat Sefa Demiryürek, Vali Yardımcısı Yasin Özcan, DKMP Kırşehir Şube Müdürü Hasan Tezel, kurum amirleri ile personel tarafından doğaya salındı.

Vali Demiryürek, buradaki açıklamasında, kuşları doğaya salarak özgürlüklerine kavuşturduklarını söyledi.

Yaralı halde bulunarak tedavi altına alınan kuşların, DKMP ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde Bozkır semalarına yeniden kanat çırptığını vurgulayan Demiryürek, sürecin her aşamasında emek veren personele teşekkür etti ve doğaya ve tüm canlılara gösterilen hassasiyetin örnek olmasını temenni etti.

Tezel ise kuşların tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğal ortamlarıyla buluştuğunu kaydetti.

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