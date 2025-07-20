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Yaşam

İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar sahil ve parkları tercih etti

İstanbullular, kenti etkisi altına alan sıcak hava nedeniyle sahillerde ve parklarda serinlemeye çalıştı.

İrem Demir, Engin Zafer, Ahmet Cemil Yeşilmen, Ferhat Yasak  | 20.07.2025 - Güncelleme : 20.07.2025
İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar sahil ve parkları tercih etti Fotoğraf: Engin Zafer - AA

İstanbul

Sıcaklığın, mevsim normallerinin üzerine seyrettiği kentte, bazı vatandaşlar sahilde denize girmeyi tercih ederken bazıları da gölgeliklerde dinlendi.

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Avrupa Yakası'nda, İstanbul Boğazı'nda serinlemek isteyenler Beşiktaş ve Bebek'te denize girdi.

Denizden çıkanlar sahilde güneşlenirken bazı vatandaşlar Bebek Parkı'nda gölgelik alanlardaki banklar ile kamp sandalyelerinde dinlenmeyi tercih etti.

Denizde vakit geçiren Ersin İş, "Havalar sıcak, ortam güzel ve kalabalık, arkadaşımla beraber yüzmek için geldik." dedi.

Sıcaktan bunalanların denize girmek için tercih ettiği yerlerden biri de Zeytinburnu ile Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı oldu.

İstanbulluların yoğunluk oluşturduğu Menekşe Plajı'nda, bazı vatandaşlar denize girerken, bazıları da kurdukları çadırlarda dinlendi.

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