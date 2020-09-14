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Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Bursa merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

Mustafa Yılmaz   | 14.09.2020
Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Bursa

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirilmiş örgüt üyelerinin ve bu kişilerin mahrem imamlarının deşifre edilmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

Haklarında ifade bulunan ayrıca Bursa'daki bazı ankesörlü telefonlar ve büfe telefonlarından ardışık periyodik arandıkları tespit edilen 14 şüpheli için yakalama kararı verildi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince Bursa, Adana, Ankara, Çankırı, İstanbul, Kocaeli ve Kırıkkale'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 6'si mahrem imam, biri avukat (emekli astsubay), ikisi astsubay, biri uzman çavuş, ikisi askeri okuldan ilişiği kesilen öğrenci olmak üzere 12 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan bu kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diğer iki şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmaysa devam ediyor.

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