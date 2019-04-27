Buca'da trafik kazası: 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti
İzmir'in Buca ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.
İzmir
İzmir'de meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk, biri bebek 7 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
Buca ilçesinde, henüz plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, refüjü aşıp devrildikten sonra yolun karşı şeridine geçip başka bir hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, 3'ü çocuk, biri bebek 7 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.