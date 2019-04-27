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Buca'da trafik kazası: 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

Mustafa Yıldırım   | 27.04.2019
Buca'da trafik kazası: 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti

İzmir

İzmir'de meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk, biri bebek 7 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Buca ilçesinde, henüz plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, refüjü aşıp devrildikten sonra yolun karşı şeridine geçip başka bir hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, 3'ü çocuk, biri bebek 7 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

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