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İzmir Buca'da 8 gündür süren "düzensiz maaş" eylemi nedeniyle çöp yığınları oluştu

İzmir'in Buca Belediyesinde işçilerin maaşlarını düzensiz aldıkları gerekçesiyle 8 gün önce başlattığı iş bırakma eylemi sürüyor.

Mustafa Güngör  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
İzmir Buca'da 8 gündür süren "düzensiz maaş" eylemi nedeniyle çöp yığınları oluştu Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İzmir

İşçilerin eylemi nedeniyle temizlik hizmeti aksıyor.

İlçenin çeşitli noktalarında çöp yığınları oluştu. Çöpler nedeniyle çevreye kötü koku da yayıldı.

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Buca Belediyesinde çalışan 1763 işçi maaşlarını düzenli alamadıkları gerekçesiyle 18 Haziran'da iş bırakma eylemi başlatmıştı.

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