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Bozcaada açıklarında karaya oturan Panama bayraklı kuru yük gemisi kurtarıldı

Mısır'daki Abu Zenima Limanı'ndan Kocaeli'deki Derince Limanı'na giderken Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında karaya oturan kuru yük gemisi bulunduğu bölgeden çıkarıldı.

Burak Akay   | 20.03.2021
Bozcaada açıklarında karaya oturan Panama bayraklı kuru yük gemisi kurtarıldı

Çanakkale

Önceki akşam, Bozcaada'nın Batı Burnu açıklarında karaya oturan Panama bayraklı, 149 metre uzunluğunda ve 11 bin 848 grostonluk "Kemet Star" isimli gemi kaptanının Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden kurtarma talebinde bulunması üzerine kurtarma çalışması gerçekleştirildi.

Ekipler, silica kumu yüklü geminin bulunduğu bölgede su altı "sörvey kontrolü" yaptı.

Balık adamlar, geminin karaya oturduğu alanda inceleme yaparak zeminde metal yırtığı bulunup bulunmadığını kontrol etti.

Olumsuz bir durum bulunmaması üzerine gemi, "Kurtarma-3" isimli römorkör tarafından bulunduğu yerden kurtarılıp yüzdürüldü.

Geminin, güvenli demir bölgesine çekilip diğer işlemlerin gerçekleştirilmesinin ardından normal seyrine devam edeceği öğrenildi.

Olay

Mısır'dan Kocaeli'ye giden "Kemet Star" isimli geminin kaptanı, Bozcaada'nın Batı Burnu açıklarında karaya oturduklarını Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmiş, ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-3" römorkörü ile "KEGM-9" can kurtarma botu sevk edilmişti.


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