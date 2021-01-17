Euro
9.01
Dolar
7.47
BIST 100
1,524.49
Altın
1,826.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı bölgede sürücüler dikkatli seyrediyor.

Mehmet Emin Gürbüz   | 17.01.2021
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz / AA

Bolu

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan yoğun kar yağışı devam ediyor.

Dün akşam başlayan ve sabaha kadar aralıklarla yağan kar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimindeki Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili oluyor.

Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı bölgede sürücüler dikkatli seyrediyor.

Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran trafik ekipleri, hatalı sollama, yakın takip ve aşırı hızdan kaçınmalarını istedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 95 milyonu geçti
Valilik ve kaymakamlıklarca Kovid-19 tedbirlerine yönelik 37,5 milyon denetim yapıldı
Engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında Kovid-19 aşı uygulaması başlıyor
İngiliz ekonomisi salgından derin yara aldı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 94 milyon 968 bini geçti

Benzer haberler

Doğu Anadolu'da kar hayatı olumsuz etkiliyor

Doğu Anadolu'da kar hayatı olumsuz etkiliyor

Muş'un köylerinde yaşayan besicilerin zorlu mesaisi

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor

İstanbul'un bazı kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor

İstanbul'un bazı kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kar altında yürürken fotoğraf paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kar altında yürürken fotoğraf paylaşımı
Paris beyaza büründü

Paris beyaza büründü