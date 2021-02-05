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Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin İzmir'de izinsiz gösteri yapmak isteyen 26 kişi yakalandı

İzmir'de, Boğaziçi Üniversitesi olaylarını bahane ederek iki ayrı noktada izinsiz gösteri yapmak isteyen 26 şüpheli gözaltına alındı.

Mustafa Güngör   | 05.02.2021
Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin İzmir'de izinsiz gösteri yapmak isteyen 26 kişi yakalandı

İzmir

İzmir'de, Boğaziçi Üniversitesi olaylarını bahane ederek iki ayrı noktada izinsiz gösteri yapmak isteyen 26 şüpheli gözaltına alındı.

Polis, Konak ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen grubu uyardı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, uyarılara rağmen dağılmayan ve slogan atan gruptaki 6 kişiyi gözaltına aldı.

Aynı saatlerde bu kez Gündoğdu Meydanı'nda HDP milletvekilleri öncülüğünde toplanan grubu da polis ekipleri dağılmaları konusunda uyardı.

Polisin ikazlarına aldırış etmeyerek gösteri yapmak isteyen 20 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan 26 kişi, işlemleri için emniyete götürüldü.

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