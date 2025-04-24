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Kültür

Efeler Yolu "Avrupa Konseyi Kültür Rotaları" ağına dahil edildi

İzmir'de doğa ve kültürü bir arada bulunduran yürüyüş rotası Efeler Yolu'nun Avrupa Konseyi Kültür Rotaları ağına dahil edildiği bildirildi.

Metin Aydemir  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
Efeler Yolu "Avrupa Konseyi Kültür Rotaları" ağına dahil edildi

İzmir

Ege Üniversitesinden (EÜ) yapılan açıklamada, Efeler Yolu'nun Türkiye'den Avrupa Konseyi Kültür Rotaları ağına dahil 12'nci rota olduğu belirtildi.

Yolun ayrıca, Türkiye'den Avrupa Konseyinin Yaylacılık Patikaları ağına dahil edilen ilk kültür rotası olma özelliği taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Efeler Yolu Projesi Yürütücüsü EÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Özkaya, yolun kısa sürede hem ulusal hem de uluslararası düzeyde dikkati çekmesinin, bu toprakların kültürel, tarihi ve doğal mirasın evrensel değer taşıdığını ortaya koyduğunu aktardı.

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Efeler Yolu'nun uluslararası alandaki görünürlüğünün önemini anlatan Özkaya, şunları kaydetti:

"Çeşitli platformlarda yer almak, Efeler Yolu'nun sürdürülebilir kültür rotası olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ortaya koyuyor. Bu başarı sadece yürüyüş rotasının değil, aynı zamanda Batı Anadolu'nun zengin hikayesinin de dünyaya anlatılmasıdır. Efe, zeybek kültürünün tüm dünyaya daha etkili şekilde tanıtılmasıdır."

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Efeler Yolu'nun listeye dahil edilmesiyle bölgenin uluslararası tanınırlığının arttığını, Anadolu'nun kültürel zenginliğinin Avrupa sahnesine taşındığını dile getirdi.

Efeler Yolu

Ege Bölgesi'nin doğası ve kültürel değerlerini barındıran yaklaşık 500 kilometrelik Efeler Yolu, İzmir'in Bornova ilçesinden başlayarak Nif Dağı ve Bozdağ sıradağlarını geçip Selçuk'taki Meryem Ana Evi'nde sonlanıyor.

Efeler'in Kurtuluş Savaşı döneminde düşman için hazırlandığı ve karargah olarak kullandığı alanları ve patikaları da kapsayan yürüyüş yolu, adını bu özelliğinden alıyor. Yaylaları, dağ geçitleri, tarihi yapıları ve Ege'nin kültürel zenginlikleriyle yoğrulmuş kırsal mahalleleri barındıran rota, milli duygular içinde doğa yolculuğu sunuyor.

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