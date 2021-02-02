Euro
8.61
Dolar
7.13
BIST 100
1,510.07
Altın
1,848.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kırklareli'de derelerin taşması sonucu ev ve sokaklarda mahsur kalan kedi ve köpekler, belediye ekipleri ve vatandaşlarca kurtarıldı.
logo
Türkiye

Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerde gözaltına alınan şüphelilerden 98'i serbest bırakıldı

İstanbul Valiliği, gösterilerde gözaltına alınan şüphelilerden 98'inin serbest bırakıldığını bildirdi.

Emrah Gökmen   | 02.02.2021
Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerde gözaltına alınan şüphelilerden 98'i serbest bırakıldı

İstanbul

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerde gözaltına alınan şüphelilerden 98'inin serbest bırakıldığını bildirdi.

İstanbul Valiliğinden, Boğaziçi Üniversitesinde düzenlenen gösterilerde gözaltına alınan şüphelilere ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen gösterilerde dün gözaltına alınan şüphelilerden 98'i, İl Emniyet Müdürlüğünce ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakılmıştır. Konuyla ilgili adli soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya Başbakanı Merkel, yaz sonuna kadar her vatandaşa aşı teklifi sunabileceklerini söyledi
Salgın kısıtlamalarına karşı gösteriler Avrupa'daki birçok ülkeye sıçradı
Japonya'da Kovid-19 salgınında 'Evde kal' çağrısına uymayan iktidar koalisyonu milletvekili istifa etti
Japonya’da Kovid-19'a karşı OHAL 7 Mart'a kadar uzatılıyor
ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölümler en çok ocak ayında gerçekleşti

Benzer haberler

TÜGVA, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki gösterdi

TÜGVA, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki gösterdi

Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerde gözaltına alınan şüphelilerden 98'i serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerde 159 kişi gözaltına alındı

AGD Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesini protesto etti

AGD Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesini protesto etti
Abdi İpekçi ölümünün 42. yılında mezarı başında anıldı

Abdi İpekçi ölümünün 42. yılında mezarı başında anıldı
İstanbul Valiliğinden Boğaziçi Üniversitesinde toplanma çağrılarına ilişkin gösteri yasağı hatırlatması

İstanbul Valiliğinden Boğaziçi Üniversitesinde toplanma çağrılarına ilişkin gösteri yasağı hatırlatması