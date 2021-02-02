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Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerde gözaltına alınan 108 şüpheli serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerde gözaltına alınan 98 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından, 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başak Akbulut Yazar   | 02.02.2021
Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerde gözaltına alınan 108 şüpheli serbest bırakıldı

İstanbul

Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerde gözaltına alınan 98 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından, 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü ve çevresinde dün bazı topluluklar tarafından gerçekleştirilen yasa dışı gösterilerde ikaza rağmen dağılmayarak "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan gözaltına alınan 108 şüpheliden 98'inin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeleri alınan 10 şüpheli hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol talep edildiği, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince de talep gibi karar verildiği kaydedildi.

Aynı gün kampüs içerisinde rektörlük binasını kuşatan ve rektörlük çalışanlarının dışarı çıkmasını engellediği için "kişi hürriyetini yoksun kılma", "kamu malına zarar verme" ve "2911 sayılı Kanun'a muhalefet etmek” suçlarından gözaltına alınan 51 kişi hakkındaki soruşturmanın devam ettiği belirtilen açıklamada, maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik tüm soruşturma işlemlerinin titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

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