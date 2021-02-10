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"Boğaziçi misafirhanemiz sizi bekliyor" videosunu çeken kişi yakalandı

"Boğaziçi misafirhanemiz sizi bekliyor" ve "Polisten 'Boğaziçi misafirhanemiz' videosu" başlıklı videoyu çeken ve paylaşan şüpheli M.D'nin yakalandı.

Halil Demir,Kübra Kara   | 10.02.2021
"Boğaziçi misafirhanemiz sizi bekliyor" videosunu çeken kişi yakalandı

Istanbul

İstanbul Valiliği, bazı sosyal medya hesapları ve basın-yayın kuruluşlarında yer alan "Boğaziçi misafirhanemiz sizi bekliyor" ve "Polisten 'Boğaziçi misafirhanemiz' videosu" başlıklı videoyu çeken ve paylaşan şüpheli M.D'nin yakalandığını bildirdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce "Boğaziçi misafirhanemiz sizi bekliyor" ve "Polisten 'Boğaziçi misafirhanemiz' videosu" başlığıyla paylaşılan video görüntüleriyle ilgili incelemede yapıldı.

Çalışma sonucunca bahse konu görüntüleri çeken ve sosyal medyada paylaştığı tespit edilen M.D. isimli şahıs Sultangazi'de yakalandı.

Şüpheli şahsın, Ümraniye'deki bir dizi film platosunda dezenfektan görevlisi ve figüran olarak çalıştığı tespit edildi.

Şahsın ifadesinde, bir ay kadar önce çektiği görüntüleri, Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili olaylar nedeniyle sosyal medya ve basında yer alan güvenlik güçlerine hakaret içerikli paylaşımlara tepki olarak hazırladığını ve sosyal medya hesabında paylaştığını belirtti.

Ayrıca, görüntülerin çekildiği yerde yapılan incelemede İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli ve belirtilen isimli bir polis memurunun bulunmadığı tespit edildi.

Konuyla ilgili olarak adli soruşturma başlatıldı.

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