Bitlis ve Siirt'te 1453 personelin katılımıyla 'Eren-6 Mergelo Operasyonu' başlatıldı
İçişleri Bakanlığı, Bitlis ve Siirt'te 1453 personelin katılımıyla "Eren-6 Mergelo Operasyonu" başlatıldığını açıkladı.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 11 Ocak'ta başlatılan Eren operasyonları devam ediyor.
Bu kapsamda, Bitlis ve Siirt'te "Eren-6 Mergelo Operasyonu" başlatıldı.
Operasyonda 1453 jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 82 operasyonel tim görev yapıyor.
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