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Kırklareli'de derelerin taşması sonucu ev ve sokaklarda mahsur kalan kedi ve köpekler, belediye ekipleri ve vatandaşlarca kurtarıldı.
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Bitlis ve Siirt'te 1453 personelin katılımıyla 'Eren-6 Mergelo Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Bitlis ve Siirt'te 1453 personelin katılımıyla "Eren-6 Mergelo Operasyonu" başlatıldığını açıkladı.

Orhan Onur Gemici   | 02.02.2021
Bitlis ve Siirt'te 1453 personelin katılımıyla 'Eren-6 Mergelo Operasyonu' başlatıldı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 11 Ocak'ta başlatılan Eren operasyonları devam ediyor.

Bu kapsamda, Bitlis ve Siirt'te "Eren-6 Mergelo Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda 1453 jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 82 operasyonel tim görev yapıyor.

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