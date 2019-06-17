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Binali Yıldırım kaza yapan motosikletliye yardım etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, trafik kazası geçiren motosikletliye yardım etti.

Gökhan Yılmaz,Ayşe Büşra Erkeç   | 17.06.2019
Binali Yıldırım kaza yapan motosikletliye yardım etti

İstanbul

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, trafik kazası geçiren motosikletliye yardım etti.

Seçi̇m çalışmaları kapsamında Esenyurt programı için hareket eden Yıldırım, İSTOÇ mevkisinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle makam aracını durdurdu.

Yıldırım, aracından inerek kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün yanına geldi.

Bacağı kırılan Caner O'ya ilk müdahaleyi Yıldırım'ın doktoru yaptı.

Yaralı sürücü daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.



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