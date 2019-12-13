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Batı Karadeniz'deki 'levrek kıtlığında' 3 balık 1600 liraya alıcı buldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçıların ağına takılan 3 levrek, 1600 liraya satıldı

Soner Şen   | 13.12.2019
Batı Karadeniz'deki 'levrek kıtlığında' 3 balık 1600 liraya alıcı buldu Fotoğraf: Soner Şen / AA

Düzce

Batı Karadeniz bölgesinin önemli limanlarından Akçakoca'da sabah saatlerinde denize açılan balıkçılar, bu yıl nadiren avlanan 3 levrek balığıyla döndü. 

Balıkçı Yavuz Tuzcuoğlu, birkaç gündür denizde levrek görüldüğünü belirterek, "Levrekler 5 kilo civarında. Kilosu da 110-120 lira civarında değişiyor. Bugün 3 levrek vardı." dedi.

Levreği restoranların tercih ettiğini anlatan Tuzcuoğlu, "Levrek balığı güzel memnunuz. Bu gördüğünüz balık 550 lira. Ağırlık olarak 5,5 kilogram civarı. 3 balığı 1600 liraya sattık." diye konuştu.

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