Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veren paletli ambulanslar, başkentte kar nedeniyle ulaşımda güçlük çekilmesi halinde, acil durumdaki hastalara süratle müdahale edilebilmesi için hazır bekletiliyor.

ANKARA

Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veren paletli ambulanslar, başkentte kar nedeniyle ulaşımda güçlük çekilmesi halinde acil durumdaki hastalara süratle müdahale edilebilmesi için hazır bekletiliyor.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde, Türkiye genelinde yolu kapanan köy ve mezralarda kullanılan paletli ambulanslar, başkentte de kar nedeniyle yaşanabilecek olumsuz koşullarda hastalara süratle ulaşılabilmesi için 7 gün 24 saat hazır bulunuyor.

Çankaya ilçesindeki Oran istasyonu 112 Acil Servis ekibinde görevli Dr. Behlül Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar dolayısıyla yolların kapanması durumunda, ekiplerin zaman zaman hastalara ulaşmakta zorluk yaşayabildiğini belirterek, bu durumlarda paletli ambulansları kullandıklarını söyledi.

Acil durumdaki hastalara bir an önce ulaşmanın önemini vurgulayan Güneş, herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda ilk müdahaleyi yaptıkları hastaları paletli ambulanslarla hastanelere ulaştırdıklarını kaydetti.

Güneş, "Yolların geçit vermediği durumlarda, yaşlı hastalara, bebeklere, kronik kalp yetmezliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), astım gibi rahatsızlıkları bulunanlara, doğum vakaları ve trafik kazaları gibi olaylara paletli ambulanslarla ulaşıyoruz." dedi.

Muhabir: Ahmet Sertan Usul