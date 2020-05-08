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Başkentte gençlik merkezi personelinden Türk Kızılaya kan bağışı

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezleri personel ve gönüllüleri, Kovid-19 salgını ve ramazan dolayısıyla kan stokları azalan Türk Kızılaya kan bağışı desteği verdi.

Sefa Şahin   | 08.05.2020
Başkentte gençlik merkezi personelinden Türk Kızılaya kan bağışı Fotoğraf: Hakan Nural/AA

Ankara

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezleri personel ve gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ramazan dolayısıyla kan stokları azalan Türk Kızılaya kan bağışı desteği verdi.

"Gençlik liderleri kan bağışına da liderlik ediyor" temasıyla Ceren Damar Şenel Gençlik Merkezi'nde iki gün sürecek kampanyaya 250 ünite kan bağışının yapılması bekleniyor.

Ceren Damar Şenel Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Dilan Merve Sarıoğlu, burada yaptığı açıklamada, vatandaşların kan bağışı kampanyasına katılması için öncü olduklarını belirtti.

Gençlik merkezinde yarın iftardan sonra  dakan bağışı yapılacağını bildiren Sarıoğlu, vatandaşları bağışta bulunmaya davet etti.

Kampanyaya, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik de katıldı.


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