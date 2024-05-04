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Türk Kızılay geçen yıl 776 bin 312 kişiye ilk yardım eğitimi verdi

Türk Kızılay, geçen yıl 776 bin 312 kişiyi ilk yardım konusunda bilgilendirdi.

Orhan Onur Gemici  | 04.05.2024 - Güncelleme : 04.05.2024
Türk Kızılay geçen yıl 776 bin 312 kişiye ilk yardım eğitimi verdi

Ankara

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, hayat kurtarıcı öneme sahip ilk yardım alanında da eğitim ve seminerler düzenleyen Kızılay, 26 ilde 29 İlk Yardım Eğitim Merkezi ile hizmet sunuyor.

Bu merkezlerde geçen yıl 55 bin 406 kişiye sertifikalı eğitim verilirken, 445 bin 603 kişiye de bilinçlendirme eğitimleriyle ulaşıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliğiyle ülke genelinde geçen yıl 275 bin 303 öğretmen de Türk Kızılay sertifikalı ilk yardım eğitimi aldı.

Böylece geçen yıl 776 bin 312 kişi, Türk Kızılay tarafından ilk yardım alanında bilinçlendirildi.

İlk yardımcı sayısını artırmak için eğitmenler de yetiştiren Türk Kızılayın ilk yardım eğitim merkezlerinin düzenlediği 2 günlük sertifikalı Temel İlk Yardım Eğitimi'nde, 13 ilk yardım konusu hakkında uygulamalı eğitim veriliyor.

Eğitim sonunda katılımcıların becerileri değerlendirilerek belli bir ortalamanın üstünde başarı gösteren katılımcılar sertifika almaya hak kazanıyor.

Kızılay, görme veya işitme kaybı olan dezavantajlı gruplar ile çocuklara yönelik hazırladığı içerikler ve alanında uzman kişilerden çalışma gruplarıyla eğitim çalışmalarını gerçekleştiriyor.

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