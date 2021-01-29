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Türkiye

Bartın'da yük gemisinin batma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Bartın'ın İnkumu sahili açıklarında fırtına nedeniyle batan Palau bandıralı geminin batma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Selim Bostancı   | 29.01.2021
Bartın'da yük gemisinin batma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Bartın

Gürcistan'dan Bulgaristan'a giden ve 17 Ocak’ta İnkumu açıklarında batan kuru yük gemisinin batma anına ilişkin, gemiden çekilen görüntüler olduğu belirlendi.

Gemiye sabitlenen bir telefonun kamerasına, ana güverte bölümünün dalgaların etkisiyle ikiye bölünme anı yansıdı.

Görüntülerde, gemideki mürettebatın yaşadığı panik de yer aldı.

İnkumu açıklarında Palau bayraklı "ARVIN" isimli gemi, kötü hava koşulları nedeniyle batmış, bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında toplam 12 personelden 6'sı kurtarılmış, 3 kişinin cansız bedenleri karaya çıkarılmıştı.

Bölgede, gemi mürettebatından kaybolan 3 kişiye ulaşılması için çalışmalar sürüyor.

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