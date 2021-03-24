Euro
9.44
Dolar
7.98
BIST 100
1,386.87
Altın
1,729.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti 7. Büyük Olağan Kongresi AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.
logo
Türkiye

Barış Pınarı bölgesinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız, bir saldırı girişimini daha önleyerek 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." açıklamasında bulundu.

Sefa Şahin   | 24.03.2021
Barış Pınarı bölgesinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız, bir saldırı girişimini daha önleyerek 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." bilgisi paylaşıldı.

Paylaşımda, operasyona ilişkin görüntülere de yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Avrupa’da 'salgının kontrolden çıktığı' iki ülke: Çekya ve Polonya
Brezilya'da Kovid-19'dan ölümlerde yeni rekor kırıldı
Nijerya iki Kovid-19 aşısı geliştirdi
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 bin 200'den fazla kişi hayatını kaybetti
Gazze'de Kovid-19 tedbirleri yeniden sıkılaştırıldı

Benzer haberler

Barış Pınarı bölgesinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin desteğiyle Barış Pınarı bölgesinde bir okul ve fırın daha açıldı

Hakkari hudut hattında çok sayıda tüfek, tabanca ve mühimmat ele geçirildi

MSB adına fakülte ve yüksekokullarda eğitim görenlerin komutanlık bünyesine alınmasına ilişkin yönetmelik yayımlandı

MSB adına fakülte ve yüksekokullarda eğitim görenlerin komutanlık bünyesine alınmasına ilişkin yönetmelik yayımlandı
Esed rejimi İdlib'de füzelerle TIR parkını vurdu: 7 sivil yaralı

Esed rejimi İdlib'de füzelerle TIR parkını vurdu: 7 sivil yaralı
SOLOTÜRK, Pakistan'ın Milli Gün etkinliklerinde gösteri uçuşu yapacak

SOLOTÜRK, Pakistan'ın Milli Gün etkinliklerinde gösteri uçuşu yapacak