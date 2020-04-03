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Türkiye

Barış Pınarı bölgesi güneyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Barış Pınarı bölgesi güneyinde saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." açıklaması yapıldı.

Zafer Fatih Beyaz   | 03.04.2020
Barış Pınarı bölgesi güneyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesi güneyinde saldırı girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 10 PKK/YPG'li teröristin, komando birliklerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

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