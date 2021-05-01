Euro
9.96
Dolar
8.29
BIST 100
1,397.82
Altın
1,769.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

'Barbaros Hayrettin Paşa' sismik araştırma gemisi Filyos Limanı'na geldi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından denizlerdeki petrol ve doğal gaz aramalarında kullanılmak üzere satın alınan ve 2013 yılında faaliyetlerine başlayan sismik araştırma gemisi "Barbaros Hayrettin Paşa", Filyos Limanı'na ulaştı.

Gökhan Yılmaz   | 01.05.2021
'Barbaros Hayrettin Paşa' sismik araştırma gemisi Filyos Limanı'na geldi Fotoğraf: Gökhan Yılmaz / AA

Zonguldak

Limana demir atan 84 metre boyunda ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki gemi, burada hazırlıklarını sürdürecek.

TPAO'nun 2013 yılında Norveç'ten satın aldığı gemi, Karadeniz ve Akdeniz'deki faaliyetlerde kullanılıyor.

Eski ismi "Polarcus" olan gemi, iki ve üç boyutlu sismik veri toplayabiliyor, yön ve pozisyon tayinini uydu haberleşmesiyle otomatik olarak yapabiliyor.

Gemide bir helikopter pisti de bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 576 bini geçti
Berlin’de Alman hükümetinin Kovid-19 salgınında izlediği politika protesto edildi
KKTC'de ilave Kovid-19 tedbirleri açıklandı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor
Dünya genelinde 1,11 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

'Barbaros Hayrettin Paşa' sismik araştırma gemisi Filyos Limanı'na geldi

'Barbaros Hayrettin Paşa' sismik araştırma gemisi Filyos Limanı'na geldi

Karavana dönüştürdüğü servis minibüsüyle yollara düşecek

Hayvansever iki arkadaş "can dostlarını" beslemek için her gün kilometrelerce yol katediyor

Taş kömürü satışından yılın ilk çeyreğinde 91,4 milyon lira gelir sağlandı

Taş kömürü satışından yılın ilk çeyreğinde 91,4 milyon lira gelir sağlandı
Bakan Kurum: Bugüne kadar 1 milyon 550 bin konutun dönüşümünü sağladık

Bakan Kurum: Bugüne kadar 1 milyon 550 bin konutun dönüşümünü sağladık