Euro
10.03
Dolar
8.24
BIST 100
1,441.33
Altın
1,831.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Balıkesir'de belediye ekipleri şehit ailesini özel izinle oğullarının mezarına götürdü

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla şehit oğlunun mezarını ziyaret etme talebinde bulunan Fikriye Evranos'un isteğini yerine getirdi.

Miraç Kaya   | 09.05.2021
Balıkesir'de belediye ekipleri şehit ailesini özel izinle oğullarının mezarına götürdü Fotoğraf: Miraç Kaya/AA

Balıkesir

Evranos, telefonla arayarak Anneler Günü'nü kutlayan Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi görevlisine, 2006 yılında Mardin'de teğmen olarak görev yaparken şehit olan oğlu Cengiz Evranos'un mezarını ziyaret etmek istediğini söyledi.

Durum, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz'a iletildi. Bunun üzerine Yılmaz, ekiplere Evranos'un, özel izin alınıp şehitliğe götürülmesi talimatını verdi.

Gerekli izinler alındı ve çiçekler hazırlandı. Anne Fikriye ve baba Mehmet Nuri Evranos, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerinden alınarak Balıkesir Şehitliği'ne götürüldü.

Oğlunun mezar taşındaki fotoğrafını öpen Fikriye Evranos, çiçek bıraktı, dua etti ve mezarı temizledi.

Fikriye Evranos, ziyaretinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, çağrı merkezi görevlisi bir isteği olup olmadığını sorunca oğlunun kabrini ziyaret etmesi konusunda yardımcı olabileceklerini söylediğini aktardı.

Kendisine verebilecekleri en güzel hediyenin bu olacağını ifade ettiğini belirten Evranos, "Oğlum bize gelemediği için biz onun yanına gelerek Anneler Günü'müzü öyle kutladık. Bizi buraya getirenlere ve Yücel Yılmaz Beye çok teşekkür ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da son bir haftada Kovid-19 vakalarında azalma kaydedildi
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 666 bini aştı
Dünya genelinde 1,28 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 581 bini geçti
İran'da son 24 saatte 386 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Balıkesir'de belediye ekipleri şehit ailesini özel izinle oğullarının mezarına götürdü

Balıkesir'de belediye ekipleri şehit ailesini özel izinle oğullarının mezarına götürdü

Şehit anneleri Anneler Günü'nde çocuklarının kabrini ziyaret etti

Fahrettin Altun, Diyarbakır Anneleri'nin yer aldığı videolu paylaşımla Anneler Günü'nü kutladı

Nöbetteki sağlık çalışanları Anneler Günü'nü buruk geçiriyor

Nöbetteki sağlık çalışanları Anneler Günü'nü buruk geçiriyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Varlıklarıyla her daim bize güç veren annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Varlıklarıyla her daim bize güç veren annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Anneler Günü'nü kutladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Anneler Günü'nü kutladı