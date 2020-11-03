Euro
9.97
Dolar
8.51
BIST 100
1,128.98
Altın
1,899.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından Ayda Gezgin isimli kız çocuğu sağ çıkarıldı - VTR
logo
Türkiye

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: İzmir'deki yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 6,6 milyon lira kaynak aktarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir'deki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 6,6 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 03.11.2020
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: İzmir'deki yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 6,6 milyon lira kaynak aktarıldı

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir'deki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına (SYDV) 6,6 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi. 

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 81 ilde ve ilçelerde bulunan SYDV'lere sosyal yardım faaliyetlerini yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak "periyodik pay" adı altında kaynak gönderildiğini anımsattı. 

Kasım ayı ödeneklerine ilişkin bilgi veren Selçuk, "Türkiye genelindeki 1003 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımıza periyodik pay olarak 186,8 milyon lira kaynak yolladık. Bu rakamın 6,6 milyonu İzmir'deki SYDV'lerimize aktarıldı. Bu kaynak da daha önce yolladığımız 10 milyon acil ödenek ile birlikte vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasında kullanılacak." ifadesini kullandı. 

Bakan Selçuk, aktarılan kaynakla hem SYDV'lerin mali imkanlarını güçlendirdiklerini hem de vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin şekilde yanıt verdiklerini belirtti. 

SYDV'ler kanalıyla gönderilen ödenekler, dezavantajlı durumda bulunan vatandaşların ve hanelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'nin Liverpool kentinde herkese iki haftada bir Kovid-19 testi uygulanacak
İran'da son 24 saatte 422 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Paris ve çevresinde tam gün sokağa çıkma yasağından vazgeçildi
'Hastalara dünyayı verseniz bir saniye nefes almaya değişmezler'
'Gözümüzün önünde hastanın günden güne kötüye gitmesi, ölmesi, bizi derinden etkiliyor'

Benzer haberler

İzmir'de depremde hayatını kaybeden çift ve 2 yaşındaki çocukları toprağa verildi

İzmir'de depremde hayatını kaybeden çift ve 2 yaşındaki çocukları toprağa verildi

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: İzmir'deki yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 6,6 milyon lira kaynak aktarıldı

Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif bebek, ailesiyle hastanede buluştu

Depremde ölen babaanne ve 4 torununun akrabası Yücel aileyi anlattı: Çok fedakar bir babaanneydi

Depremde ölen babaanne ve 4 torununun akrabası Yücel aileyi anlattı: Çok fedakar bir babaanneydi
Türkiye Sigorta İcra Kurulu Başkanı Benli: Acentelerimiz ve eksperlerimizle birlikte bölgede hasar tespitine başladı

Türkiye Sigorta İcra Kurulu Başkanı Benli: Acentelerimiz ve eksperlerimizle birlikte bölgede hasar tespitine başladı
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: Dayanıklı binalar inşa etme mücadelemizi sürdüreceğiz

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: Dayanıklı binalar inşa etme mücadelemizi sürdüreceğiz