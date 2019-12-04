Bakan Selçuk: Katilin en ağır cezayı alması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin, "Katilin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Ankara
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ordu'nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
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Ordu’da Ceren Özdemir kızımızın katledilmesi hepimizi derinden yaraladı.— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) December 4, 2019
Bakanlık olarak olayı yakından takip ediyor, uzman ekiplerimiz ile ailemize psikososyal destek sağlıyoruz.
Katilin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.
Ceren Özdemir'in katledilmesinin herkesi derinden yaraladığını belirten Selçuk, şunları kaydetti:
"Bakanlık olarak olayı yakından takip ediyor, uzman ekiplerimizle ailemize psikososyal destek sağlıyoruz. Uzman ekiplerimiz ile ailemize psikososyal destek sağlıyoruz. Katilin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.