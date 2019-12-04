Euro
6.38
Dolar
5.76
BIST 100
107,701.30
Altın
1,473.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bakan Selçuk: Katilin en ağır cezayı alması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin, "Katilin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız Aktaş   | 04.12.2019
Bakan Selçuk: Katilin en ağır cezayı alması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ordu'nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Ceren Özdemir'in katledilmesinin herkesi derinden yaraladığını belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak olayı yakından takip ediyor, uzman ekiplerimizle ailemize psikososyal destek sağlıyoruz. Uzman ekiplerimiz ile ailemize psikososyal destek sağlıyoruz. Katilin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cezayir’de başkanlık seçimi ve artan gerilim
Avrupa Bosna’yı bilir de bilmezden gelir
NATO üyeleri için Türkiye’yi anlama kılavuzu
Afrika'da artan DEAŞ saldırıları Batı'nın müdahalesine zemin hazırlıyor
Macron isteyince NATO ölür mü?

Benzer haberler

'Katilin en ağır cezayı alması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız'

'Katilin en ağır cezayı alması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız'

Bıçaklı saldırı sonucu öldürülen Özdemir'in cenazesi toprağa verildi

Üniversite öğrencisi Ceren'in katil zanlısı suçunu itiraf etti