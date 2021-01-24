Bakan Kurum: Ülkemizi depremlere hazır hale getiriyoruz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Ülkemizi depremlere hazır hale getiriyoruz" mesajı paylaştı.
Ankara
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem sonrası acıların artık son bulması için var güçleriyle çalıştıklarını bildirdi.
Bakan Kurum, Twitter hesabından "#BuSonOlsun" etiketiyle yaptığı paylaşımda, geçen yıl 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremi hatırlatarak "1 yıl önce bugün yaşanan depremde kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anıyoruz." ifadesini kullandı.
24 Ocak 2020— Murat KURUM (@murat_kurum) January 24, 2021
Saat 20:55
Elazığ'da 1 yıl önce bugün yaşanan depremde kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anıyoruz.
Deprem sonrası acılar artık son bulsun istiyor, bunun için var gücümüzle çalışarak ülkemizi depremlere hazır hale getiriyoruz.
Güvenli yarınlar için #BuSonOlsun pic.twitter.com/lTB6kZULX7
Deprem sonrası acıların artık son bulmasını isteyen Kurum, şunları kaydetti:
"Bunun için var gücümüzle çalışarak ülkemizi depremlere hazır hale getiriyoruz. Güvenli yarınlar için bu son olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.