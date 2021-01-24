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Bakan Kurum: Ülkemizi depremlere hazır hale getiriyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Ülkemizi depremlere hazır hale getiriyoruz" mesajı paylaştı.

Hamdi Çelikbaş   | 24.01.2021
Bakan Kurum: Ülkemizi depremlere hazır hale getiriyoruz

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem sonrası acıların artık son bulması için var güçleriyle çalıştıklarını bildirdi.

Bakan Kurum, Twitter hesabından "#BuSonOlsun" etiketiyle yaptığı paylaşımda, geçen yıl 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremi hatırlatarak "1 yıl önce bugün yaşanan depremde kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Deprem sonrası acıların artık son bulmasını isteyen Kurum, şunları kaydetti:

"Bunun için var gücümüzle çalışarak ülkemizi depremlere hazır hale getiriyoruz. Güvenli yarınlar için bu son olsun."

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