Bakan Soylu: Milletimiz ve devletimizin tüm birimleri el ele vererek Elazığ'da yaralar hızlıca sarıldı
İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde "Geçmiş olsun" mesajı paylaştı.
Ankara
Bakan Süleyman Soylu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Türkiye'nin Elazığ depremiyle büyük sınav verdiğini" belirterek şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilk andan itibaren vatandaşımızın yanında olarak 'Devlet nerede?' dedirtmedik. Milletimiz ve devletimizin tüm birimleri el ele vererek yaralar hızlıca sarıldı."
Soylu, paylaşımda "Geçmiş olsun Elazığ, geçmiş olsun Malatya." ifadesini kullandı.
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Türkiye, #ElazığDepremi'yle büyük sınav verdi— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 24, 2021
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ilk andan itibaren, vatandaşımızın yanında olarak "Devlet nerede?" dedirtmedik
Milletimiz ve devletimizin tüm birimleri el ele vererek yaralar hızlıca sarıldı
Geçmiş olsun Elazığ
Geçmiş olsun Malatya https://t.co/X43zESc8ws