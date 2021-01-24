Bakan Kurum: Elazığ'da depremzedeler için yapılan 8 bininci konutu yarın teslim edeceğiz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "İnşallah yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Elazığ'daki 8 bininci konutu teslim edeceğiz. Söz verdiğimiz gibi diğer konutlarımızı da etaplar halinde teslim etmeye devam edeceğiz." dedi.
Elazığ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremzedeler için yapılan konutlara ilişkin, "İnşallah yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Elazığ'daki 8 bininci konutu teslim edeceğiz. Söz verdiğimiz gibi diğer konutlarımızı da etaplar halinde teslim etmeye devam edeceğiz." dedi.
Bakan Kurum, "Elazığ ve Malatya'daki bu dönüşüm süreci tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya örnek olacaktır." diye konuştu.
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