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Bakan Kurum: Mogan Gölü'nde su kalitesinin artmasıyla yaşayan canlı türü de arttı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mogan Gölü'nü doğal haline kavuşturmak için şimdiye kadar 3 milyon 200 bin metreküp dip çamuru çıkardıklarını, su kalitesinin artmasıyla gölde yaşayan canlı türlerinde de artış sağlandığını bildirdi.

Mehmet Tosun   | 20.05.2020
Bakan Kurum: Mogan Gölü'nde su kalitesinin artmasıyla yaşayan canlı türü de arttı Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mogan Gölü'nü doğal haline kavuşturmak için şimdiye kadar 3 milyon 200 bin metreküp dip çamuru çıkardıklarını, su kalitesinin artmasıyla gölde yaşayan canlı türlerinde de artış sağlandığını bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mogan Gölü'nde yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Gölü doğal haline kavuşturmak için şimdiye kadar 3 milyon 200 bin metreküp dip çamuru çıkardıklarını belirten Kurum, "Su kalitesinin artmasıyla gölde yaşayan canlı türlerinde artış sağlandı. Macar Ördeği, Bahri Kuşu ve Su Yılanı gibi hayvan türleri Mogan'da doğal yaşamlarına geri döndü." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Mogan Gölü'nün doğallığına ayrı bir güzellik katan Sevgi Çiçeği'ni de Bakanlıkça her yıl düzenli izlediklerini, koruma çalışmaları sayesinde bu özel çiçeğin yayılımında da artış sağlandığını aktardı.

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