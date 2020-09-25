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Bakan Koca: ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield'in açıklaması son derece talihsiz olmuştur

Sağlık Bakanı Koca, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'in ilaç firmalarıyla ilgili sözlerini değerlendirirken, "Sayın Büyükelçinin bu şekildeki açıklaması son derece talihsiz olmuştur. Sömürge ülkelerindeki yaklaşımları hatırlatıyor." dedi.

İlyas Gün   | 25.09.2020
Bakan Koca: ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield'in açıklaması son derece talihsiz olmuştur Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA

Samsun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in ilaç firmalarıyla ilgili sözlerini değerlendirirken, "Sayın Büyükelçinin bu şekildeki açıklaması son derece talihsiz olmuştur. Sömürge ülkelerindeki yaklaşımları hatırlatıyor. Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını bilmeleri gerektiğini hatırlatmak istiyorum." dedi.

Bakan Koca, Samsun Sağlık Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenledi.

AA muhabirinin, Büyükelçi Satterfield'in ilaç firmalarıyla ilgili sözlerini nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine Koca, bu açıklamayı talihsiz bulduğunu söyledi.

Bu dönemde başta Bakanlıkları olmak üzere üniversite hastanelerinin ilaç ve tıbbi malzemeyle ilgili eskiden beri gelen ödeme sorununu çözmek konusunda bir yaklaşım içinde bulunduklarını dile getiren Koca, şöyle devam etti:

"Bununla ilgili bugüne kadar olan borçları bir takvime bağlayarak ödeme planı yapılması istendi. Bununla ilgili görüşmelere de başlandı. İlaçla ilgili genel anlamda bir sorun bulunmadığını, malzemeyle ilgili görüşmelerin de başladığını söylemek istiyorum."

Bakan Koca, süreçle ilgili olarak firmalarla görüşüldüğüne dikkati çekerek, "Tam bu süreçte, ilgili firmalarla görüşüldüğü dönemde, bir ödeme planı yapılması istendiği bir dönemde Sayın Büyükelçinin bu şekildeki açıklaması son derece talihsiz olmuştur. Sömürge ülkelerindeki yaklaşımları hatırlatıyor. Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını bilmeleri gerektiğini hatırlatmak istiyorum." diye konuştu.

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