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Bakan Karaismailoğlu, Palandöken Lojistik Merkezi'nde incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Erzurum'daki Palandöken Lojistik Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Muhammet Mutaf   | 30.07.2020
Bakan Karaismailoğlu, Palandöken Lojistik Merkezi'nde incelemelerde bulundu

Erzurum

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Asya ile Avrupa arasında köprü görevi gören ve Türkiye'nin demir yolu ağına büyük katkıları olan Erzurum'daki Palandöken Lojistik Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Karaismailoğlu, kentteki temaslarının ardından Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum milletvekilleri Recep Akdağ ve Selami Altınok, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve ilçe belediye başkanlarıyla Aziziye ilçesindeki Palandöken Lojistik Merkezi'ni ziyaret etti.

Devlet Demir Yolları İşletme Müdür Vekili Tacettin Bayraktutan'dan merkezle ilgili bilgi alan Karaismailoğlu, ardından saha incelemesi yaptı.

Merkezin durumu ve daha geniş hizmet sahasına kavuşabilmesi için öncelikle yapılması gerekenler konusunda ilgililerle görüşen Karaismailoğlu, potansiyelinin artırılması noktasındaki talepleri dinleyerek merkezin ilerleyen zamanlarda daha aktif kullanılabilmesi için yeni düzenlemelerle ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

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