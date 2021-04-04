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Türkiye

Bakan Gül: Bu ülkenin bekasını korumak demokrasiye saygıdan, hukuka bağlılıktan geçer

Adalet Bakanı Gül, "Seçilmişlere parmak sallamaya kalkan darbe heveslileri şunu iyi bilsin, köhnemiş vesayetçi zihniyetin prangalarından kurtulan, bu zihniyetten hesap soran, gücünü milli iradeden alan bir Türkiye var artık." ifadesini kullandı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 04.04.2021
Bakan Gül: Bu ülkenin bekasını korumak demokrasiye saygıdan, hukuka bağlılıktan geçer

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin bekasını korumanın, demokrasiye saygıdan ve hukuka bağlılıktan geçtiğini bildirdi.

Bakan Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Seçilmişlere parmak sallamaya kalkan darbe heveslileri şunu iyi bilsin, köhnemiş vesayetçi zihniyetin prangalarından kurtulan, bu zihniyetten hesap soran, gücünü milli iradeden alan bir Türkiye var artık. Bu ülkenin bekasını korumak demokrasiye saygıdan, hukuka bağlılıktan geçer."

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