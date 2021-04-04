Bakan Gül: Bu ülkenin bekasını korumak demokrasiye saygıdan, hukuka bağlılıktan geçer
Adalet Bakanı Gül, "Seçilmişlere parmak sallamaya kalkan darbe heveslileri şunu iyi bilsin, köhnemiş vesayetçi zihniyetin prangalarından kurtulan, bu zihniyetten hesap soran, gücünü milli iradeden alan bir Türkiye var artık." ifadesini kullandı.
Ankara
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin bekasını korumanın, demokrasiye saygıdan ve hukuka bağlılıktan geçtiğini bildirdi.
Seçilmişlere parmak sallamaya kalkan darbe heveslileri şunu iyi bilsin: köhnemiş vesayetçi zihniyetin prangalarından kurtulan,bu zihniyetten hesap soran,gücünü milli iradeden alan bir Türkiye var artık.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) April 4, 2021
Bu ülkenin bekasını korumak, demokrasiye saygıdan, hukuka bağlılıktan geçer.
Bakan Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Seçilmişlere parmak sallamaya kalkan darbe heveslileri şunu iyi bilsin, köhnemiş vesayetçi zihniyetin prangalarından kurtulan, bu zihniyetten hesap soran, gücünü milli iradeden alan bir Türkiye var artık. Bu ülkenin bekasını korumak demokrasiye saygıdan, hukuka bağlılıktan geçer."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.