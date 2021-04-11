Bakan Ersoy'dan NASA yarışmasındaki Van Gölü fotoğrafına destek çağrısı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, NASA'nın düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında finale kalan, uzaydan çekilmiş Van Gölü fotoğrafı için destek istedi.
Ankara
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzay istasyonundan çekilen Van Gölü'nün büyüleyici fotoğrafı NASA tarafından düzenlenen çevrim içi yarışmada finale kalan iki fotoğraftan biri oldu. Uzaydan bile görüntülenen ülkemizin bu eşsiz güzelliğine oy vermek için Van Gölü'nü oyla." ifadelerini kullandı.
Uzay istasyonundan çekilen #VanGölü’nün büyüleyici fotoğrafı NASA tarafından düzenlenen çevrim içi yarışmada finale kalan iki fotoğraftan biri oldu.— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) April 11, 2021
Uzaydan bile görüntülenen ülkemizin bu eşsiz güzelliğine oy vermek için 👇https://t.co/egi1YCQfO8#VanGölünüOyla pic.twitter.com/4BLSxgUkU6
Yarışmanın yapıldığı internet sitesinin linkini ve "#VanGölünüOyla" etiketini paylaşan Bakan Ersoy, Van Gölü fotoğrafı için destek çağrısında bulundu.
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