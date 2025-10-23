Dolar
Dünya

Amerikan SpaceX şirketinin sahibi Musk, NASA Geçici Yöneticisi Duffy'ye tepki gösterdi

ABD'li milyarder ve SpaceX şirketinin sahibi Elon Musk, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Geçici Yöneticisi Sean Duffy için "son derece aptal" ifadesini kullandı.

23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
Amerikan SpaceX şirketinin sahibi Musk, NASA Geçici Yöneticisi Duffy'ye tepki gösterdi

Ankara

Musk, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SpaceX'e ilişkin açıklamalarda bulunan Duffy'ye yüklendi.

Duffy'nin, SpaceX şirketinin Ay'a iniş planının geciktiğine ve başka firmaların dahlinin mümkün olabileceğine işaret etmesinin ardından Musk, "Şu noktada NASA yönetimi için herhangi bir aday önermiyorum. Yalnızca 3 haneli IQ'ya sahip birisine ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Aynı platform üzerinden yaptığı başka bir paylaşımda Musk ayrıca, Duffy için "son derece aptal" değerlendirmesinde bulundu.

Duffy, 21 Ekim'de, SpaceX şirketinin Ay'a iniş planının geciktiğini belirterek diğer firmaların dahil olabileceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık dönemi içerisinde astronotların Ay'a dönmesini istediğini aktaran Duffy, "(SpaceX) planın gerisinde kaldı. Başkan (Trump), Çinlilerin önüne geçtiğimizden emin olmak istiyor." demişti.

Ay'a dönüş: "Artemis Programı"

NASA, Ay'a dönüş projesi olarak bilinen "Artemis Programı" ile astronotları yeniden Ay'a göndermeyi amaçlıyor. Programın ilk aşaması "Artemis I", Orion uzay aracının Ay'ın yörüngesinde bir tur atmasının ardından Dünya'ya dönmesiyle Aralık 2022'de tamamlanmıştı.

Orion uzay aracının ilk mürettebatlı misyonu "Artemis II" görevinde ise astronotların, Ay'a iniş yapmadan Dünya'ya dönmesi planlanıyor. 10 gün sürecek yolculuk, uzay aracıyla ilgili güvenlik endişelerinin yanı sıra astronotların giysisi ve iniş araçlarıyla ilgili sorunlar yaşandığı için 2025'in sonlarına ertelenmişti.

Daha sonra NASA, uzay kapsülünde meydana gelebilecek sorunlar nedeniyle Artemis II'nin Eylül 2025'te gerçekleşmesi planlanan tarihinin Nisan 2026 sonrasına, 2026'da Ay'a inişi planlanan Artemis III misyonunun ise 2027'ye ertelendiğini bildirmişti.

NASA, 2021'de İnsanlı İniş Sistemi (HLS) geliştirilmesi için SpaceX'le 2,9 milyar dolarlık bir anlaşma yapıldığını duyurmuştu.

