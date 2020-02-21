Euro
6.62
Dolar
6.10
BIST 100
116,829.40
Altın
1,647.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bakan Akar ve komutanlardan şehit ailesine taziye ziyareti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile İdlib'deki hain saldırıda şehit düşen Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Sarp Özer   | 21.02.2020
Bakan Akar ve komutanlardan şehit ailesine taziye ziyareti Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Hatay

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar, İdlib'deki hain saldırıda şehit düşen Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile sınır bölgesinde görev yapan birliklerdeki incelemelerinin ardından İdlib’deki hain saldırıda şehit olan Teğmen Fırıncıoğulları'nın Samandağ ilçesindeki baba ocağına gitti.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İkinci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililerin de eşlik ettiği Bakan Akar, şehit teğmenin babası Remzi, annesi Munteha ve yakınlarına taziyelerini sundu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başsağlığı dileklerini iletti.

Şehit teğmenin yakınlarının "Vatan sağ olsun" sözleri üzerine Akar, "Bu milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, gece gündüz, yağmur çamur demeden hem yurt içi hem yurt dışında ülkemizin ve 83 milyonun güvenliği, rahatı, huzuru, özgürlüğü, herkesin inancını, düşüncesini yaşayabilmesi için büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla görevlerini sürdürüyor." diye konuştu.

İdlib'de yaşanan sıkıntıların hem Türkiye'nin güvenliğini hem de bölgedeki yüz binlerce masum insanın hayatını tehdit ettiğini vurgulayan Akar, "Bizler de bir taraftan ülkemizin, milletimizin rahatını huzurunu, güvenliğini sağlamaya çalışırken diğer taraftan da tarihimize, kültürümüze yaraşır bir şekilde oradaki mağdur, mazlum, masum insanların da hayatını korumak ve kurtarmak için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Bu mücadelede Ali Emre de orada büyük bir kahramanlık, fedakarlıkla bu mücadeleyi sürdürürken şahadet mertebesine erişmiştir." ifadelerini kullandı.

Şehit teğmene Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerini yineleyen Akar, şunları söyledi:

"Şunu bilin ki bugüne kadar hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Şehitlerimizin yakınlarının gözyaşlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Biz gerçekten inançla, ilkelerle, inandığımız değerler çerçevesinde sadece kendimize değil tüm çevremize de rahatlık, huzur, güven, istikrar gelsin diye elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Atalarımız da hak, adalet konusunda mücadeleler verdiler, biz de aynı şekilde bu cennet vatanımızın, 83 milyonun rahat, huzur içinde yaşayabilmesi için ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışı içinde çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Bu ordu sizin ordunuz, bu Silahlı Kuvvetler sizin evlatlarınız. Bunlar, Ali Emre’nin yaptığı gibi sizlerin rahatı ve huzuru için gözlerini kırpmadan canlarını ortaya koyabilecek gençlerdir, mensuplarımızdır. İnşallah hem ülkemizde hem çevremizde rahatı, huzuru, istikrarı sağlamak suretiyle herkesin rahat, güven içinde yaşamasını mümkün kılacağız. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu konuda sizlerin destekleri, sevgisi, duası, güveni bizler için en yüksek motivasyon kaynağı. Sizlerden aldığımız ilhamla bizler de büyük bir aşkla, şevkle bize verilen görevleri alnımızın akıyla yapmanın gayreti içindeyiz ve inşallah bunu başaracağız.”

Ziyaretin ardından Bakan Akar ve komutanlar, Hatay Devlet Hastanesi’ne giderek yaralı askerleri ziyaret etti.

Sağlık durumlarına ilişkin yetkililerden bilgi aldığı yaralı askerlerle yakından ilgilenen Akar, "Vatan, millet için yaptığınız kahramanlık, fedakarlıklar dillere destandır." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa'da yeni bin yılın vizyonu aşırı sağ ve İslam karşıtlığı ile şekilleniyor
AB'nin asıl hedefi Libya'da çözüm değil Akdeniz'de Türkiye’yi sınırlandırmak
Mirziyoyev’in ziyareti çerçevesinde Türkiye-Özbekistan ilişkileri
Avrupa'da yükselen ırkçılık futbolu da zehirliyor
Küresel ticarette 5 trilyon dolarlık koronavirüs tedirginliği

Benzer haberler

BM Genel Serketeri Guterres'ten İdlib'de 'ateşkes' çağrısı

BM Genel Serketeri Guterres'ten İdlib'de 'ateşkes' çağrısı

Bakan Akar ve komutanlardan şehit ailesine taziye ziyareti

İdlib'de stratejik önemdeki Neyrab köyünde çatışmalar sürüyor

Bakan Akar'dan İdlib’de görevli personele mesaj: Aynı başarıyı bu faaliyette göstereceğinize inanıyoruz

Bakan Akar'dan İdlib’de görevli personele mesaj: Aynı başarıyı bu faaliyette göstereceğinize inanıyoruz
Putin, Güvenlik Konseyini "İdlib" gündemiyle topladı

Putin, Güvenlik Konseyini "İdlib" gündemiyle topladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile İdlib'deki tüm gelişmeleri ele alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile İdlib'deki tüm gelişmeleri ele alacağız