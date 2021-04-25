Bakan Akar: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 31 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 31 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini bildirdi.
- Akar ve TSK komuta kademesi sınır hattında Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun harekat merkezini ziyaret etti
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