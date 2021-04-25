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Akar ve TSK komuta kademesi sınır hattında Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun harekat merkezini ziyaret etti

Özcan Yıldırım   | 25.04.2021
Akar ve TSK komuta kademesi sınır hattında Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun harekat merkezini ziyaret etti Fotoğraf: Arif Akdoğan / AA

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesi, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun harekat merkezinde, inceleme ve denetlemede bulundu.

Bakan Akar, beraberinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığına geldi.

Akar, burada, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik, Avaşin-Basyan bölgesinde yürütülen Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun harekat merkezinde faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.


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