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Azerbaycan'a ihraç edilen mayın temizleme teçhizatının ilk partisi Bakü'ye ulaştı

Azerbaycan'a ihraç edilen mayın temizleme teçhizatının (MEMATT) ilk partisi Bakü'ye ulaştı.

Özcan Yıldırım   | 04.02.2021
Azerbaycan'a ihraç edilen mayın temizleme teçhizatının ilk partisi Bakü'ye ulaştı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme (ASFAT) AŞ'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla Kayseri'den gönderilen ilk parti MEMATT'ların Bakü'ye sevkinin gerçekleştiği belirtildi.

Paylaşımda, "İhracatını gerçekleştirdiğimiz yerli ve milli MEMATT'ların Azerbaycanımıza hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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