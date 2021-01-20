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Ayvalık açıklarında lastik botları arızalanan 38 sığınmacı kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botları arızalanan 38 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Miraç Kaya   | 20.01.2021
Ayvalık açıklarında lastik botları arızalanan 38 sığınmacı kurtarıldı

Balikesir

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen yabancı uyruklular lastik botla denize açıldı.

Aralarında kadın ve çocukların da olduğu sığınmacıların bulunduğu botun motoru bir süre sonra arızalandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları sevk edildi.

Ekipler tarafından kurtarılan 38 sığınmacı, kıyıya getirildi.


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