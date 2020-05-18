Euro
7.51
Dolar
6.88
BIST 100
101,971.20
Altın
1,732.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Ankara Üniversitesi Radyosu dünyaya '19 Mayıs' özel yayını yapacak

Ankara Üniversitesi Radyosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılardan derlenen seçkiyi, 100'den fazla ülkeye dinletecek.

Selma Kasap,Tanju Özkaya   | 18.05.2020
Ankara Üniversitesi Radyosu dünyaya '19 Mayıs' özel yayını yapacak

Ankara

Ankara Üniversitesi Radyosu, dünyaya "19 Mayıs" özel yayını yapacak

Ankara Üniversitesi Radyosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılardan derlenen seçkiyi, 100'den fazla ülkeye dinletecek. Ayrıca radyonun internet sayfası üzerinden birçoğu daha önce görülmeyen fotoğraflardan oluşan "Atatürk ve Gençlik" teması ile görsel bir seçki de yayınlayacak. Fotoğraflarda, Atatürk'ün yurt gezilerinden örnekler ve yaptığı çalışmalar ile genç kuşaklarla birlikte yer aldığı kareler göze çarpıyor. Çoğu ilk kez gün yüzüne çıkan fotoğraflar, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü arşivlerinden derlendi. ( Ankara Üniversitesi - Anadolu Ajansı )

Ankara Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk'ün sözü "Bütün ümidim gençliktedir" teması ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için özel bir çalışma gerçekleştirilecek.

Ankara Üniversitesi Radyosu, 19 Mayıs gününe özel olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün beğendiği şarkılardan derlenen bir seçki programı hazırladı. Seçkide, aralarında "Fikrimin İnce Gülü", "Kimseye Etmem Şikayet", "Vardar Ovası", "Yemen Türküsü" ve "Sarı Zeybek"in de bulunduğu eserler yer alıyor.

Toplam 100'den fazla ülkeye yayın yapan radyo, şarkıları 19 Mayıs günü boyunca dünya çapında tüm dinleyicilerine ulaştıracak.

Daha önce görülmeyen fotoğraflardan özel seçki

Radyonun internet sayfası üzerinden birçoğu daha önce görülmeyen fotoğraflardan oluşan "Atatürk ve Gençlik" teması ile görsel bir seçki de yayınlayacak. Fotoğraflarda, Atatürk'ün yurt gezilerinden örnekler ve yaptığı çalışmalar ile genç kuşaklarla birlikte yer aldığı kareler göze çarpıyor. Çoğu ilk kez gün yüzüne çıkan fotoğraflar, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü arşivlerinden derlendi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 99 ölüm
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 796'ya yükseldi
Sağlık Bakanı Koca 73. Dünya Sağlık Asamblesi'nde konuştu
İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 709'a çıktı
ABD'deki Kovid-19 aşı çalışmasının ilk etabından 'olumlu sonuç' alındı

Benzer haberler

Ankara Üniversitesi Radyosu dünyaya '19 Mayıs' özel yayını yapacak

Ankara Üniversitesi Radyosu dünyaya '19 Mayıs' özel yayını yapacak

Oyun geliştiriciler çocuklara bilgisayar götürecek

Türkiye'nin radyo yayıncılığı 93. yılını kutluyor