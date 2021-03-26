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Ankara merkezli 3 ilde gasp çetesine yönelik 'Yarasa Kız Operasyonu'nda 115 zanlı yakalandı

Muhammed Nuri Erdoğan   | 26.03.2021
Ankara merkezli 3 ilde gasp çetesine yönelik 'Yarasa Kız Operasyonu'nda 115 zanlı yakalandı

Ankara

Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen "Yarasa Kız Operasyonu"nda fuhuş amacıyla anlaştıkları kişileri gasbettikleri öne sürülen 115 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir grubun günübirlik kiralık ev, otel/pansiyon gibi konaklama yerlerinde fuhuş için anlaştıkları kişileri gasbettiklerini belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen ekipler, "suç işlemek için örgüt kurma, yönetme ve üye olma", "yağma, nitelikli dolandırıcılık" ve "fuhuş" suçlarından zanlıların yakalanması için Ankara, Iğdır ve Antalya'da "Yarasa Kız" adı verilen eş zamanlı operasyon düzenledi.

Teknik ve fiziki takibin ardından 82'si kadın olmak üzere 158 şüphelinin kimlik ve adresi belirlendi.

Operasyonda 121 adreste 115 zanlı gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.


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