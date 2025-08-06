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Ekonomi

Başkent 7 ayda yaklaşık 8,8 milyar dolarlık ihracata imza attı

Ankara'dan bu yılın 7 aylık döneminde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 artarak 8 milyar 771 milyon 113 bin dolara yükseldi.

Serhat Tutak  | 06.08.2025 - Güncelleme : 06.08.2025
Başkent 7 ayda yaklaşık 8,8 milyar dolarlık ihracata imza attı

Ankara

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, temmuzda yaklaşık 25 milyar dolarla aylık ihracat rekoru kırıldı.

Başkentten bu ayda yapılan ihracat 1 milyar 651 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Ankara'dan yapılan ihracat, ocak-temmuz döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,4 artarak 8 milyar 771 milyon 113 bin dolara ulaştı. Başkentten geçen yılın aynı döneminde 7 milyar 598 milyon 984 bin dolarlık dış satım yapılmıştı.

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Ankara'nın ihracatının ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ocak-temmuz döneminde en fazla dış satım yapılan ülkenin Çin olduğu görüldü. Bu dönemde Çin'e 612 milyon 980 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 591 milyon 209 bin dolarla Birleşik Krallık, 574 milyon 700 bin dolarla Almanya, 564 milyon 301 bin dolarla ABD ve 369 milyon 517 bin dolarla Slovakya takip etti.

En fazla ihracat artışı gemi ve yat hizmetleri sektöründen geldi

Başkentten yılın 7 ayında yapılan dış satımda "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörü 950 milyon 401 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 942 milyon 878 bin dolarla "otomotiv endüstrisi", 870 milyon 797 bin dolarla "makine ve aksamları", 721 milyon 573 bin dolarla "elektrik ve elektronik" ile 715 milyon 537 bin dolarla "madencilik ürünleri" izledi.

Bu dönemde ihracatını oransal olarak en fazla artıran sektör, yüzde 597,7 ile "gemi ve yat hizmetleri" sektörü oldu. Bu sektörü, yüzde 73,6 ile "mücevher", yüzde 37,3 ile "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri", yüzde 22,6 ile "elektrik ve elektronik" sektörleri takip etti.

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